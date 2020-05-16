Rusya’da Mayıs ayında en düşük vaka artışı kayıtlara geçti

Mayıs ayının başından bu yana günlük 10 bin ve üzeri vaka artışının yaşandığı Rusya'da, son 24 saatte 9 bin 200 vaka kayıtlara geçti. Rusya tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 272 bin 43’e, can kaybı ise 2 bin 536’ya yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 166’ya ulaştı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimlerden biri olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, korona virüsün kendi vücudunda bıraktığı hasarlardan bahsederek, “Vücudunuz da virüs kadar akciğerlerinizi tüketmeye başlıyor. Yani hormonal bir fırtına başlıyor ve bağışıklık sisteminiz virüsü yenmeye çalışıyor. İşin sonunda akciğer trambozuna da dönüşebiliyor. Virüs tam manasıyla kana susamış durumda” ifadelerini kullanmıştı.
"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise internet üzerinden hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomiye ve karantina sürecine ilişkin durumları değerlendirdiği toplantısında, “Korona virüsle mücadelede son sözler uzmanlara ve doktorlara aittir. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomimiz ciddi şekilde etkilendi. Karantinadan etaplar halinde çıkacağız” şeklinde konuşmuştu.
İSPANYA'DA DA RAKAM DÜŞTÜ
Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin gittikçe azaldığı İspanya’da Mart ortasından bu yana en düşük günlük can kaybı rapor edildi.
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 102 kişi artarak 27 bin 563’e yükseldiği belirtildi.
Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısının ise 274 bini geçtiği bildirildi.onavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artışla 27 bin 561'e çıktı.
İRAN'DA GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ
İran’da korona virüs nedeniyle bir günde ölenlerin sayısı ilk kez 40’ın altına düştü. Son 24 saatte 35 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 937’ye yükseldi.
İran’da günlük ölü sayısı 70 gündür ilk kez 40’ın altına düştü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.
Son 24 saatte bin 757 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 35 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 118 bin 392’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 937’ye yükseldiğini açıkladı.
Ülkede toplam 93 bin 147 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 716 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.
İHA