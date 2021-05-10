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Rusya'da polise gözdağı vermeye çalıştığı bomba elinde patladı

10.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da komşularını rahatsız eden alkollü kişi el bombası ile polise göz dağı vermek isterken, bomba elinde patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da polise gözdağı vermeye çalıştığı bomba elinde patladı

Olay, Rusya’nın Spassk-Dalni kentinde meydana geldi. Alkollü bir kişi çevreye rahatsızlığı verdiği gerekçesiyle komşuları tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis, alkollü kişiyle konuşmaya çalıştı.

POLİSE GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞTIĞI BOMBA ELİNDE PATLADI

Daha sonra alkollü şahıs ile polis arasında sözlü tartışma çıktı. Şahsın cebinden çıkardığı el bombasını gören polis uyarıda bulundu. Şahıs daha sonra elinde tuttuğu bomba ile polise gözdağı vermeye çalıştığı sırada bomba elinde patladı.

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O anlar kameraya yansıdı. Alkollü kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. (DHA)

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polis Rusya

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