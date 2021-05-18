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Rusya'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

18.05.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Meteoroloji Merkezi Hidromettsentr bilim uzmanı Roman Vilfand, ülkede son 124 yılın en yüksek sıcaklığı görüldüğünü açıkladı. Başkent Moskova'da bugün hava sıcaklığı 29.2 santigrat derece olarak kaydedildi.

Rusya'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı. Açıklama, Rusya Federal Meteoroloji Merkezi Hidromettsentr bilim uzmanı Roman Vilfand'tan geldi.

Meteoroloji istasyonunun saat 12:00’de artı 29.2 derece hava sıcaklığını kaydettiğini belirten Vilfand, Moskova’da kaydedilen hava sıcaklığının 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığnı duyurdu.

Vilfand açıklamasında, "Bugün, 18 Mayıs günü için meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. Bir önceki rekor, 1897’de (+29.1) kayıtlara geçmişti” diye konuştu. Sıcak hava nedeniyle Moskova'da halk, serinlemek için göl ve parklara akın etti. Yetkililer, halkı aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. (DHA)

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meteoroloji Rusya

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