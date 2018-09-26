Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

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Organizasyon, Rusya'nın Tyumen kentinde gerçekleşti. Öğrencilerin sahneye çıkıp soyunduğu ve en çok beğenilene 90 liraya tekabül eden 1000 ruble ödül verilen etkinlikte, öğrenciler sahneye atlayıp soyunmaya başladılar.