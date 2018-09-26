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Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 04:27 | Son Güncelleme

Rusya'da gerçekleşen bir etkinlikte, üniversite öğrencileri 1000 rublelik (yaklaşık 90 lira) ödül için sahneye çıkıp soyundu.

Üniversite öğrencilerinin o anları sosyal medyada eleştirildi.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

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Organizasyon, Rusya'nın Tyumen kentinde gerçekleşti. Öğrencilerin sahneye çıkıp soyunduğu ve en çok beğenilene 90 liraya tekabül eden 1000 ruble ödül verilen etkinlikte, öğrenciler sahneye atlayıp soyunmaya başladılar.
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Üniversite öğrencilerinin sahneye çıkıp 1000 rublelik ödül için soyundukları sırada, birçok telefon açıktı ve o anları kayda aldı.
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Sahneye çıkan kız ve erkek öğrenciler için tezahüratlar yapıldı.
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Yarışmaya katılanlardan bazıları çırılçıplak kaldı.
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O anları kaydeden kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı ve 'iğrenç' ithamlarıyla eleştirildi.
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Genç öğrencilerin soyunarak katıldığı yarışmanın ödülü olan 1000 ruble, 90 TL'ye tekabül ediyor.
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Görüntüler üniversitelerde deprem etkisi yarattı. Öğrencileri yarışmaya katılan birçok üniversite, soruşturma başlattı.
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Kayıtlarda yüzleri açık şekilde görünen öğrencilerin, üniversiteden atılma ihtimali var.
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