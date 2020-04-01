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Köpek sahipleri, hayvanlarını kiraya veriyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Rusya’da koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinada çöp çıkarmak veya köpek gezdirmek gibi birkaç nedenden dışarıya çıkmaya izin veriliyor.

Köpek sahipleri, hayvanlarını kiraya veriyor!

Durumu fırsat bilen bazı köpek sahipleri, hayvanlarını başkalarına kiralamak istiyor.

Rusya’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan karantinada evden en fazla 100 metre uzak bir mesafede köpek gezdirmek gibi bazı nedenlerle dışarıya çıkılmasına izin veriliyor.

Karantina kurallarındaki bu açık da kimileri için bir fırsat haline geldi. Sosyal medyada bazı köpek sahipleri, ceza riski almadan dışarı çıkmak isteyenlere hayvanlarını kiralamayı teklif etti.

İlanlardan birinde “Şarik’le tanışın. Apartman bloğumuzdaki tek köpek. Bugün 60 kez gezmeye çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Bir diğerinde de “Yeni bir iş fikri buldum, köpeğimizi 100 metrelik alanda gezdirmek için kiraya veriyoruz. İhtiyaç varsa çöp de sağlayabilirim” ifadelerine yer verdi.

‘Rus Facebook’ olarak anılan Vkontakte’deki ilanların birçoğu espri amaçlı gibi gözükse de İzvestiya’ya göre, bu açık kimileri tarafından gerçekten de bir iş kapısı olarak görülüyor olabilir.

Nitekim ücretsiz reklam sayfalarındaki bazı ilanlarda ücret, depozito miktarı gibi ayrıntılar ve taksi parasının karşılanması gibi talepler de belirtiliyor. Saatlik gezinti için 800-1000 ruble, depozito olarak da 3 ilâ 5 bin ruble arası bir ücret isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Karantina köpek kira

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