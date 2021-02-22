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Rusya’dan AB’ye yaptırım tepkisi: Kanuna aykırı saçma talepler kabul edilemez

22.02.2021 23:57 | Son Güncelleme:
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Rusya’dan AB’ye yaptırım tepkisi: Kanuna aykırı saçma talepler kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif lider Alexei Navalny’i gerekçe göstererek yaptırım kararı almasına tepki göstererek, Navalny’nin serbest bırakılmasına yönelik kanuna aykırı "saçma" taleplerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Almanya’dan Rusya’ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp, ardından tutuklanmasına Avrupa Birliği tepki göstererek, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı. AB Dışişleri Konseyi’nin yaptırım kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı ’hayal kırıklığı’ olarak değerlendirerek, "AB Dışişleri Konseyi’nin 22 Şubat’ta uyduruk bahaneyle Rus vatandaşlarına yönelik yeni gayri haklı tek taraflı yaptırımlar hazırlama kararı hayal kırıklığı oluşturuyor" denildi.

Alınan kararın Rusya’nın içişlerine müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, "Rus yasalarına göre ülkemizin topraklarında bir Rus mahkemesi tarafından ekonomik suçlardan mahkum edilen blog yazarı Alexei Navalny’nin serbest bırakılmasına yönelik sürekli kanuna aykırı olarak saçma talepler kabul edilemez. Uluslararası uygulamada buna egemen bir devletin içişlerine müdahale deniyor" ifadelerine yer verildi.

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AB 27 Dışişleri Bakanı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirmiş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantının sonunda düzenlediği basın toplantısında AB Dışişleri Bakanlarının Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdığını açıklamıştı. (İHA)

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