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Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 22:26 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair resmi açıklama beklediklerini belirterek, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko ise "ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi, Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair açıklamasını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

ABD'nin anlaşmadan çekildiğine dair Rusya tarafına ulaşan resmi bir açıklama olmadığını vurgulayan Mariya Zaharova, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair diplomatik kanallar üzerinden resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, kendi yaklaşımını oluşturmak için ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." diye konuştu.

"AVRUPA'NIN İSTİKRARINA VE ASKERİ GÜVENLİĞİNE YENİ BİR DARBE OLACAKTIR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Avrupa özellikle ABD yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle zayıflamıştı. ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesi, Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov ise ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde "B planı"na sahip olduklarını öne sürerek, "ABD, kendisini güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı uzun süre önce bıraktı. Bu nedenle ileriye yönelik planlarımızı halihazırda ne tür ortaklara sahip olduğumuzu değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Anlaşmaya taraf ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

TRUMP, ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğine ilişkin iddiaları doğrulayan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Rusya, sorumluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz ancak bu yeni bir anlaşma yapmak ya da bu anlaşmayı yeniden bir araya getirmek için çok iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, birçok anlaşmada karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve bu nedenle de bazı anlaşmalardan çekildiklerini vurgulayarak, "Biz bu anlaşmadan çıktığımızda Rusya'nın geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceklerini düşünüyorum." dedi.

(AA)

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