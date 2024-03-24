Rusya’dan ABD’nin ‘DEAŞ’ açıklamasına çok sert yanıt! 'Belki Kennedy’i de DEAŞ öldürmüştür'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin Moskova’daki terör saldırısını ‘DEAŞ’ın düzenlediğine’ ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Zakharova, “Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar çabuk çözebilselerdi. Ama hayır, 60 yıldan uzun bir süredir onu kimin öldürdüğünü bulamadılar. Belki de onu da DEAŞ yapmıştır? Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar, Washington'dan Kiev'i aklayan her ifade kanıt olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Başkent Moskova’da Crocus Belediye Binası’nda düzenlenen terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildi. ABD istihbaratı da DEAŞ’ın saldırıyı düzenlediğini ifade etti.

'PUTİN VE DİĞER PİSLİKLER SUÇU BAŞKASININ ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞIYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar. Ukrayna'ya geldiler, şehirlerimizi yakıp yıktılar ve sonra Ukrayna'yı suçlamaya çalıştılar. İnsanlara işkence ve tecavüz ediyorlar, sonra da onları suçluyorlar. Yüz binlerce teröristi Ukrayna topraklarına getirdiler ve bize karşı savaş yürütüyorlar ama kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil” dedi.

“SESSİZ KALDI VE SALDIRIYI UKRAYNA İLE İLİŞKİLENDİRMEYİ DÜŞÜNDÜ”

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı sonrası sessiz kalarak saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmeyi düşündüğünü belirterek, “Bu beceriksiz Putin, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek ve onlara hitap etmek yerine bir gün boyunca sessiz kalarak bunu Ukrayna ile nasıl ilişkilendireceğini düşündü. Her şey tamamen öngörülebilir. Şu anda Ukrayna topraklarında öldürülen yüz binlerce Rus, herhangi bir teröristi caydırmak için kesinlikle yeterli olacaktır. Eğer Ruslar Crocus'larda sessizce ölmeye ve özel servislerini sorgulamamaya istekliyse, Putin kişisel gücü için bu durumlardan daha fazla yararlanmaya çalışacaktır. Teröristler her zaman kaybetmelidir” ifadelerini kullandı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





