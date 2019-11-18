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Rusya'dan ABD'ye S-400 mesajı: ABD için tatsız haber

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 07:28 | Son Güncelleme

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya ile Suudi Arabistan'ın hayata geçirmek için görüşmeye devam ettikleri S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan kontratın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için 'tatsız haber' olduğunu belirtti.

Rusya'dan ABD'ye S-400 mesajı: ABD için tatsız haber

Rusya ile Suudi Arabistan'ın hayata geçirmek için görüşmeye devam ettikleri S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan kontrat ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Puşkov, Riyad tarafından satın alınacak Rus silahları ile ilgili anlaşmanın Pompeo için 'tatsız haber' olduğunu yazdı.

Puşkov, "O (Pompeo) Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin bir kez arayla devreye girdiğini izah ettikten sonra böyle bir şey beklenmeliydi" ifadelerini paylaştı.

Rus senatör, Amerikan hava savunma sistemlerinin aksine S-400'lerin 'zaman zaman değil, her zaman' çalıştıklarını vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suudi Arabistan

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