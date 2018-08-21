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Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 20:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin kasımda yapılacak seçimlere ‘müdahale edebileceği gerekçesiyle' Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğu haberlerini değerlendirdi. Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti.

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Zaharova “Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD’de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör” ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya’yı 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlamış ve Moskova bunu reddetmişti. ABD’de Kasım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Amerika mariya zaharova

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