Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Zaharova “Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD’de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör” ifadelerini kullandı.
ABD, Rusya’yı 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlamış ve Moskova bunu reddetmişti. ABD’de Kasım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.
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