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Rusya'dan Çekya'ya misilleme: 20 diplomat için sınır dışı kararı!

19.04.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Batı arasındaki krizde yeni bir cephe açıldı. Çeklerin 18 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına Moskova'nın misillemesi gecikmedi. Moskova 20 Çek diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya'dan Çekya'ya misilleme: 20 diplomat için sınır dışı kararı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Pivonka'ya Çek makamlarının Prag'daki Rus diplomatik misyonu çalışanlarına karşı dostça olmayan davranışının sert şekilde protesto edildiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçi Pivonka'ya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 20 çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi. Çalışanların 19 Nisan günü bitimine kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Çek tarafının Moskova'daki diplomatik misyon çalışan sayısını da Çekya'daki Rusya Büyükelçiliğinde görevli misyon çalışanların sayısıyla eşit hale getirmesi gerektiği kaydedildi.

Dün Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

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