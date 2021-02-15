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Rusya'dan çok önemli Avrupa açıklaması: Gitmiyoruz!

15.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan çok önemli Avrupa açıklaması: Gitmiyoruz!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB ile Avrupa’nın karıştırılmaması gerektiğini, Avrupa’da Rusya’nın birçok dostu olduğunu, onlarla karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Lavrov, AB ilişkileri geliştirmeye karar verirse, Moskova’nın da buna karşılık vereceğini kaydetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile olan görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, “Avrupa’daki durumla birazcık olsun ilgili herkesin bileceği gibi AB ile ilişkilerdeki kopma süreci yıllardır devam ediyor. AB ile ilişkileri sürekli olarak koparıyor” dedi.

Lavrov, yıllardır Rusya Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve selefi Federica Mogherini arasındaki temasların, temel olarak AB ile ilişkilerin genelinin değerlendirilmesine yönelik olmadığını, zira ilişkilerden neredeyse bir şey kalmadığını ifade etti.

Lavrov, “Her türlü gidişatına hazır olmalıyız. Seçim AB’nin: İlişkilerin yeniden inşa edilmesi ve ilişkileri koparan eylemleri tersine çevirmenin gerektiğine karar verirse, biz de buna hazır olacağız” dedi.

Lavrov, “Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı. Avrpa’dan hiçbir yere gitmiyoruz, Avrupa’da birçok dostumuz, benzer görüşlere sahip olduğumuz taraf var. Onlarla karşılıklı olarak faydalı ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye vurguladı.

Lavrov, ilişkilerdeki duruma rağmen ticari ve ekonomik bağların, AB’nin yaptırımları yüzünden pek hızlı olmasa da gelişmeye devam ettiğini ekledi.

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