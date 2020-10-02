HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 01:05 | Son Güncelleme

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.'' dedi.

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rus Büyükelçi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA muhabirinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulu kararına göre Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna Nebenzia şu yanıtı verdi:

''Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz. Ağır bedeller ve ağır can kayıplarının olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsin.''

Dağlık Karabağ sorununun yıllardır görüşüldüğünü ve kabul edilmeye çok yakın tekliflerin kabul görmediğini belirten Nebenzia, ''Her şeyden önce yapılması gereken çatışmayı derhal durdurmak ve müzakerelere dönmek. Biz ara buluculuk teklif ettik. Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi teklif etti'' dedi.

Krizin ''Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler olarak karşı karşıya getirdiği'' yönünde bir soruya ise Nebenzia şöyle cevap verdi:

''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz.'' (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı tescil ettiBM, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı tescil etti
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Son dakika! BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı tescil etti
BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı tescil etti
Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı
Beyrut'taki patlamada yeni gelişme
Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması
Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması
ABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti
ABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti
Gölde boğuldu, cesedi 450 metre derinlikte bulundu
Gölde boğuldu, cesedi 450 metre derinlikte bulundu
Fransa, koronavirüs aşısı denemeleri için 25 bin gönüllü arıyor
Fransa, koronavirüs aşısı denemeleri için 25 bin gönüllü arıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.