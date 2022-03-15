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Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bu savaş sona ermeli

15.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı 20 gündür işgal eden Rusya'dan savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev rejiminin en az 8 yıldır Donbass nüfusuna karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü ve "Bu savaşı durduruyoruz" dedi.

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bu savaş sona ermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya'nın başkenti Moskova’da görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Lavrov'un Kiev yönetimini Donbass nüfusuna karşı savaş yürütmekle itham ederek "Bu savaş sona ermeli" ifadesi dikkat çekti. Yaptırımlar konusunda ABD'ye tepki gösteren Lavrov, ABD ile nükleer anlaşmada Rusya'nın engel olmadığını söyledi.

Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı konutunda görüştü. İkili zirvenin ana başlıkları Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonları ve İran Nükleer Programı oldu. Bakanlar özel görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

"SAVAŞ SONA ERMELİ"

Lavrov, ülkesinin Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın savaşın en kısa sürede durdurulması gerektiği yönündeki dileklerini bana iletti. Biz de tam olarak bununla uğraştığımızı sizi temin ederim. Kiev rejiminin en az 8 yıldır Donbass nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz. Bu savaş sona ermeli” dedi.

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İranlı mevkidaşı ile Ukrayna’daki durumu değerlendirdiklerini belirten Lavrov “Elbette Ukrayna çevresindeki duruma değindik. İranlı meslektaşıma ABD ve NATO’nun oluşturduğu güvenlik endişelerimizi anladıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle ABD’den ve batıdan kendilerine yönelik başlattığı yaptırımlara tepki gösteren Lavrov şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası hukukun yerini almaya çalışan, adaletsizliğin ve çifte standardın vücut bulmuş hali olan, kurallara dayalı sözde ’düzen’ kavramının ABD öncülüğündeki batılı partnerler tarafından teşvik edildiği konusunda, daha önce de bahsettiğim her şeyden önce sıradan vatandaşlara yönelik olan gayri meşru tek taraflı kısıtlamalar konusunda olduğu gibi ortak tutumlara sahibiz.”

“ABD’NİN NÜKLEER ANLAŞMANIN HUKUKİ ALANINA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ”

İran ile ülkelerarası yeni bir işbirliği anlaşması imzalama niyetinde olduklarını söyleyen Lavrov, “Görüşmelerimiz her zamanki gibi dostane bir atmosferde gerçekleşti. İran tarafının olumlu yaklaştığı devletlerarası yeni bir işbirliği anlaşmasının taslağı üzerinde çalışıyoruz” dedi. Lavrov, sözlerinin devamında İran Nükleer Programı dahilindeki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda yeniden bir anlaşma yapılmasını umduklarını söyleyerek, “İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde mevcut durumu detaylı bir şekilde ele aldık. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenen bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız. ABD’nin bu nükleer anlaşmanın hukuki alanına dönmesini bekliyoruz. ABD’nin uyguladığı ve sadece İran’a ve halkına değil başka ülkelere de zarar veren yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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“RUSYA, NÜKLEER ANLAŞMA ÖNÜNDE BİR ENGEL DEĞİL”

Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından Moskova’da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ukrayna krizi ile Viyana’da devam eden nükleer müzakereler arasında herhangi bir ilişki yok. Eğer ABD ile anlaşmaya varılması beklenen bazı hassas konular hakkında sonuca ulaşırsak, imzalanacak iyi ve güçlü anlaşmayı Rusya da destekleyecek. Rusya, nükleer anlaşma önünde bir engel değil" ifadelerini kullandı. Rusya’nın Viyana müzakerelerinde yapıcı bir role sahip olduğunu belirten Abdullahiyan, Moskova’nın müzakerelerdeki yapıcı rolüne devam edeceğini belirtti. ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda vereceği siyasi kararları beklediklerini belirten Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "ABD, nükleer müzakerelerin son aşamasında fahiş taleplerinden vazgeçerse nükleer anlaşmanın yeniden canlanması mümkün" dedi.

“UKRAYNA’DA DA SAVAŞA KARŞIYIZ”

Ukrayna’da devam eden savaşa da değinen Abdullahiyan, savaştan yana olmadıklarını ve siyasi çözümün desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşmemde kendisi Rusya’nın savaşı durdurması ve siyasi çözüme destek vermesi gerektiğini belirterek, benden bu mesajı Moskova’ya iletmemi istedi. Sayın Lavrov ile Ukrayna krizini ve bu bağlamdaki son gelişmeleri de ele aldık" ifadelerini kullandı. Ukrayna krizinde çözümün savaşa neden olan durumun tespit edilmesi ile mümkün olabileceğini söyleyen Abdullahiyan, "Afganistan’da ve Yemen’de savaşa karşı olduğumuz gibi Ukrayna’da da savaşa karşıyız. Antalya’da Ukrayna Dışişleri ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında başlayan diplomatik görüşmeleri destekliyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanı benden Kiev yönetiminin savaş istemediğini ve siyasi çözümden yana olduğu mesajını Moskova’ya iletmemi istedi" dedi.

Basın toplantısının sonunda Lavrov, İranlı mevkidaşından Tahran’ı ziyaret etmek için davet aldığını söyleyerek, “Sayın bakandan davet aldım. Daveti kabul ediyoruz. Yakında tarihler üzerinde uzlaşacağız” dedi.

İran ile 4+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri, Rusya’nın ABD’den İran konusunda yazılı garanti talebi nedeniyle askıya alınmıştı. Müzakerelerin son turunda Moskova yönetiminden gelen yazılı garanti talebine ABD yönetimi, "Batı yaptırımlarının Viyana müzakereleri ile ilişki yok" şeklinde karşılık vermiş ve Rusya’yı nükleer anlaşmayı rehin almakla suçlamıştı.

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