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Sinan Ateş cinayetinde Bahçeli'nin danışmanıyla ilgili çarpıcı detay! Olcay Kılavuz hakkında 'şüpheli' sıfatıyla işlem yapılmış

24.05.2024 15:23
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Her gelişmesi yakından takip edilen Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamasına göre Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu belirtilen MHP'li Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

Sinan Ateş cinayetinde Bahçeli'nin danışmanıyla ilgili çarpıcı detay! Olcay Kılavuz hakkında 'şüpheli' sıfatıyla işlem yapılmış

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında iddianame hazırlanmasının ardından peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında yine eski Ülkü Ocakları genel başkanı olan, 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un dosyası da yer aldı.

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'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İŞLEM YAPILDI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu belirtilen Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, gelişmeyi Sözcü TV'de duyururken Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikayeti sonrası işlem yapıldığını, Kılavuz'un olay tarihinde milletvekili olduğu gerekçesiyle dosyanın parlamenter soruşturma bürosuna iletildiğini kaydetti.

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"O TARİHTE MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN DOĞRUDAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEMEDİ"

Saymaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu elimizdeki evraka göre o dönemde Mersin milletvekili olan, şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, Sinan Ateş dosyasında şüpheli olarak anılıyor. Ancak kendisi o tarihte milletvekili olduğu için doğrudan soruşturma yürütülemedi ve hakkında fezleke düzenlenmesi için ayrılan evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın parlamenter bürosuna havale edildi. Buradan sonra ne işlem yapıldığını bilemiyoruz.

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"KILAVUZ’UN DOSYASI MECLİS’E GİTTİ Mİ BELİRSİZ"

Bu durumda parlamenter büronun yapması gereken Olcay Kılavuz ile ilgili olarak 'kasten adam öldürme' suçundan fezleke hazırlayıp Meclis’e göndermesidir ve Meclis’te dokunulmazlığının kaldırılması için de bu işlemin gereğinin yerine getirilmesidir. Evrakın parlamento bürosuna gittiğini anlıyoruz ancak aradan geçen 15 aylık sürede bu görev yerine getirildi mi bilmiyoruz. Sinan Ateş cinayetine ilişkin kasten adam öldürme iddiası ile hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan Olcay Kılavuz’un bu dosyası Meclis’e gitti mi belirsiz, Meclis bununla ilgili fezleke hazırladı mı onu da bilmiyoruz.

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"MİLLETVEKİLİ OLMASAYDI DOĞRUDAN GÖZALTINA ALINACAKTI VE İFADESİ ALINACAKTI"

Ancak bugün itibari ile şunu öğreniyoruz. Bundan yaklaşık 14 ay önce yani 18 Nisan 2023 tarihinde Olcay Kılavuz hakkında Sinan Ateş cinayeti davası ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile şüpheli sıfatı işlem yapılmış. O tarihte milletvekili olmasaydı doğrudan gözaltına alınacaktı ve ifadesi alınacaktı.

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"SEÇİLEMEYECEK YERDEN ADAY GÖSTERİLDİ"

Olcay Kılavuz Mersin’de bu işlemden bir ay sonra -yani bu 18 Nisan 2023’te yapıldı, 14 Mayıs 2023’te ülkede genel seçimler yapıldı- Mersin’de dördüncü sıraya konularak seçilemeyecek bir yerden aday gösterildi. Acaba diyorum bu yazışmanın onun seçilemeyecek yerden aday gösterilmesinde dahli var mıdır o da bir muamma olarak ortada duruyor. Ama bu gelişmeden anlıyoruz ki dönemin savcıları görevlerini yerine getirmiş."

1Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP İsmail Saymaz Sinan Ateş
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