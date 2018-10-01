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Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 20:33 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dolar ve avronun uluslararası rezervlerdeki payını azaltırken, yuanın payını arttırdı.

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya’nın uluslararası rezervlerinde doların payı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine kıyasla 1,6 puanlık düşüşle yüzde 43,7’ye gerilerken, avronun payı da 3,5 puanlık düşüşle yüzde 22,2’ye indi.

YUANIN PAYI 0,1 PUAN ARTTI

Söz konusu dönemde, ülkenin uluslararası rezervlerinde sterlinin payı da 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 7,9’a düşerken, yuanın payı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 5’e çıktı.

Rusya’nın uluslararası rezervleri 21 Eylül itibarıyla 462 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya dolar ABD dolar hamlesi

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