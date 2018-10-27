Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Belousov, Rusya'nın sunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) taslağının reddedilmesinden sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ABD bir süre önce bu toplantıda Rusya'nın savaşa hazırlandığını söyledi. Evet, Rusya savaşa hazırlanıyor, bunu teyid ediyorum. Evet, ülkemizi, toprak bütünlüğümüzü, ilkelerimizi, insanlarımızı savunmaya hazırlanıyoruz. Fakat, bizi ABD'den ayıran çok cidi bir fark var. Bu fark, Rusça'da da ingilizce'de de aynı şekilde söylenir: Rusya Federasyonu savaşa hazırlanıyor, ABD ise savaşı hazırlıyor.”

“ABD NÜKLEER POTANSİYELİNİ NEDEN ARTIRSIN?”

Sputnik’te yer alan haber göre, Rusya'nın savaş hazırlığı yapan ABD'den farklı olarak kendini ve çıkarlarını korumaya çalıştığını belirten Belousov, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD niçin anlaşmadan çekilsin, nükleer potansiyelini neden artırsın, nükleer silahların kullanım düzeyini azaltan yeni bir nükleer doktrini neden kabul etsin? Bu sorular hepimizedir.”

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF’den çekileceğini açıklamıştı. Trump, Washington’un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

