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  4. Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna’ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk

Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna’ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk

17.04.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna’ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bir gün içerisinde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim birimlerinde akaryakıt ve mühimmat depoları yok edildi.” dedi.

Rus hava kuvvetlerinin 44 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında komuta merkezleri, S-300 hava savunma füze sistemi hedef belirleyicisi, roket ve top cephanelikleri, birlik ve askeri teknik araçlarının toplandığı alanlar olduğunu dile getirdi.

Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki 113 yeri ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Harkiv bölgesinde Fedorovka ve Zavodı yerleşim birimi civarında havada iki Ukrayna Mig-29 uçağını, Pavlograd bölgesinde Preobrajenskoe yerleşim yeri civarında bir insansız hava aracını vurdu.” şeklinde konuştu.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 hava savunma füze sistemi, 2 bin 308 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 998 obüs ve havan topu ile 2 bin 171 özel askeri aracın imha edildiğini de sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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