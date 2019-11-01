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Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, “Rusya, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin tüm bileşenlerini, planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimini tamamladı.” dedi.

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rosoboronexport Genel Müdürü Mikheev, yaptırımlara rağmen S-400 hava savunma sistemlerinin planlanandan önce teslim edildiğini ifade ederek, “Rosoboronexport, rakiplerinden gelen güçlü baskılar karşısında bile verimli bir şekilde iş yapmaya hazır. Dinamik ve esnek olan şirketimizin imajını güçlendirmeye devam ettik” ifadelerini kullandı.

EYLÜL 2017'DE İMZALAR ATILMIŞTI

Daha önce, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'deki S-400’lerin ilkbahara kadar işletmeye alınmaya hazır olacağını söylemişti. Moskova ve Ankara, S-400 hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2017’de anlaşma imzalamıştı. Rusya, S-400 bileşenlerinin sevkiyatına Temmuz ayının sonunda başlamıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
S-400 Rusya Türkiye

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