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Rusya'dan sert açıklama! 'AB ülkelerinin barış çağrıları ikiyüzlü'

04.02.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin barış çağrılarının "ikiyüzlü" olduğunu ifade etti. Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" hedeflerinin hayata geçirileceğini de belirtti.

Rusya'dan sert açıklama! 'AB ülkelerinin barış çağrıları ikiyüzlü'

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Kiev'de dün düzenlenen Ukrayna-AB Zirvesi'ni değerlendirdi.

Batı'nın Ukrayna'yı savaş konusunda desteklediğine işaret eden Zaharova, "Bu zirve, AB'nin Rusya'yı zayıflatmak ve ABD ile NATO'nun hegemonya emellerine hizmet etmek için Kiev'deki Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha doğruladı." ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'daki savaş için 12 milyar Avro ayrıldığına dikkati çeken Zaharova, "bunun sivil halkın ölmesine yol açtığını" vurguladı.

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'BARIŞ ÇAĞRILARI İKİYÜZLÜ OLUYOR'

Zaharova, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinin, çatışmaların devam etmesi için 'ne kadar gerekirse sürsün' mantığıyla yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladıkları zaman barış çağrıları ikiyüzlü oluyor. AB yönetiminin, Rusya ve uluslararası toplumun yana olduğu çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna karşı Ukrayna'da bir cephe oluşturmak için tüm siyasi, mali ve askeri araçları yatırdığı bir kez daha doğrulandı."

Batı'nın bu konudaki girişimlerinin "boş" olduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" hedeflerinin hayata geçirileceğini ve bunun zirveye katılanları hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

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Avrupa Birliği Rusya mariya zaharova

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