Rusya'dan tedirgin eden 'savaş' açıklaması!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi'nin düzenlediği 'Rusya-Avrupa: Gerçekler ve Beklentiler' başlıklı toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "NATO ile ilişkilerimizde, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyoruz. NATO ve Rusya arasındaki tüm pratik iş birliği kesildi" ifadelerini kullandı.

Gruşko, "Halihazırda Rusya ve NATO arasındaki diyalogda olumlu bir gündem yok" diye konuştu.

Sınır bölgelerdeki yüksek askeri gerilimi azaltma yönündeki iş birliği mekaniğini ancak Rusya ve NATO askeri uzmanları arasındaki sistematik temasların iyileştirebileceğini dile getiren Rus diplomat, "Öncelikle Baltık ve Karadeniz bölgelerinden bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Diplomatların bazı durumlarda ilgili yetkilere sahip olmadığını kaydeden Gruşko, "Rusya-NATO Konseyi kapsamındaki müzakereleri hatırlıyorum. Toplantılarda yaptığım konuşmalarda, elçiler kusura bakmasın ama savaş gemileri ve savaş uçakları arasındaki güvenli mesafeyi, hangi cihazların açık olması, hangisinin kapalı olması gerektiğini belirleyecek yetenekte olmadıklarını defalarca dile getirdim" dedi.