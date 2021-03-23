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Rusya'dan tedirgin eden 'savaş' açıklaması!

23.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile NATO arasındaki pratik iş birliğinin kesildiğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "Bu, Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerimizdeki en düşük seviye" dedi.

Rusya'dan tedirgin eden 'savaş' açıklaması!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi'nin düzenlediği 'Rusya-Avrupa: Gerçekler ve Beklentiler' başlıklı toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "NATO ile ilişkilerimizde, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyoruz. NATO ve Rusya arasındaki tüm pratik iş birliği kesildi" ifadelerini kullandı.

Gruşko, "Halihazırda Rusya ve NATO arasındaki diyalogda olumlu bir gündem yok" diye konuştu.

Sınır bölgelerdeki yüksek askeri gerilimi azaltma yönündeki iş birliği mekaniğini ancak Rusya ve NATO askeri uzmanları arasındaki sistematik temasların iyileştirebileceğini dile getiren Rus diplomat, "Öncelikle Baltık ve Karadeniz bölgelerinden bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Diplomatların bazı durumlarda ilgili yetkilere sahip olmadığını kaydeden Gruşko, "Rusya-NATO Konseyi kapsamındaki müzakereleri hatırlıyorum. Toplantılarda yaptığım konuşmalarda, elçiler kusura bakmasın ama savaş gemileri ve savaş uçakları arasındaki güvenli mesafeyi, hangi cihazların açık olması, hangisinin kapalı olması gerektiğini belirleyecek yetenekte olmadıklarını defalarca dile getirdim" dedi.

"AVRUPA'DAKİ MÜTTEFİKLER YAPTI!"

ABD'deki 2016 ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale edildiği yönünde Rusya'ya yöneltilen suçlamaları değerlendiren Gruşko, Washington'un tekrar bu 'tozlanmış' sayfayı açarak, Moskova'yı yeni yaptırımlar ve diğer cezalar uygulamakla tehdit ettiğini belirten Gruşko, şöyle devam etti:

"Müdahale olmuş mu? Elbette oldu ama bu, ABD'nin başlıca müttefikleri tarafından gerçekleştirildi. Amerikan halkına doğru seçim yapma çağrısında bulunmayan Avrupalı siyasetçi sayısı bir elin parmaklarını geçmez."

Ayrıca eski Başkan Donald Trump'a atfedilen 'nitelik ve sıfatlara' dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Tüm bunlar, milyonlarca izleyiciye yönelik prime time'da yapıldı. Donald Trump seçimleri kazandıktan sonra NATO Zirvesi için mayıs ayında Brüksel'e geldiğinde ise herkes tek sıra durarak ağzının içine bakıyordu" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER SİLAH DİYALOĞUNUN ZAMANI GELDİ'

İngiltere'nin nükleer potansiyelini artırma planlarını değerlendiren Gruşko, Londra'nın yeni savunma stratejisini yayınladıktan sonra henüz iki ülke arasında hiçbir görüşmenin yapılmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen ortaklarımız, stratejik istikrarı güçlendirme yollarını ve bu istikrarı etkileyen sadece nükleer değil, imkanları kapsamında nükleere yaklaşan konvansiyonel silahlar, hava savunma sistemleri, uzay ve diğer tüm faktörleri ciddi bir şekilde konuşmaya hazır oldukları zaman biz de elbette hazır olacağız. Biz, hazır olduğumuzu çoktan söylüyoruz. Silah kontrolü ve stratejik istikrarı güçlendirmeye doğru gerçekten ilerlemek istiyorsak, bu türden bir diyaloğun zamanının geldiğini ve hatta geçtiğini düşünüyoruz."

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NATO Rusya

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