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Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Bakanlık, ABD'nin bu hamle ile yasaklanmış nükleer füzeler üretmeye hazırlandığını öne sürdü.

Ayrıntılar geliyor....

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünyanın en tehlikeli insanları toplum mühendisleridir. çünkü nasıl yasayacagımızı onlar belirliyor. alacagımız ücretten ne yiyecegimize , nasıl tuvalete gidecegimizi hep onlar belrliyor. kendilerini ya allah yada peygamber zannediyorlar. akıl adı altınta şeytani fikirler üretiyorlar.
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