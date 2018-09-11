HABER

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın Cenevre'deki Suriye temsilcisi Lavrentiev, "İdlib'deki teröristler ile muhalifleri ayırt etmek Türkiye'nin sorumluluğunda" dedi.

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Suriye için Anayasa Komitesi'ne ilişkin resmi toplantılar sona erdi. İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantı 4 saatten fazla sürdü.

Mistura'nın 18 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek, Cenevre görüşmeleri hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi.

Cenevre'de iki gün devam eden toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil etti.

RUSYA: SORUMLULUK TÜRKİYE TARAFINDA

Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil etti.

Rusya’nın temsilciliğini yapan Lavrentiev, Türkiye, İran ve Rusya’nın İdlib’deki askeri opesrasyonların şeması ve mekanizması üzerinde anlaşabileceğini düşündüğünü açıkladı.
Lavrentiev ayrıca, "İdlib'deki teröristlerle muhalifleri ayırt etmek Türkiye'nin sorumluluğunda" dedi.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!
AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyorAK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Cenevre İdlib

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı

Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları! MEB, sözleşmeli ücretli öğretmenlik atama sonuçlarını duyurdu

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları! MEB, sözleşmeli ücretli öğretmenlik atama sonuçlarını duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.