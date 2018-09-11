Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Suriye için Anayasa Komitesi'ne ilişkin resmi toplantılar sona erdi. İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantı 4 saatten fazla sürdü.
Mistura'nın 18 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek, Cenevre görüşmeleri hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi.
Cenevre'de iki gün devam eden toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil etti.
Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil etti.
Rusya’nın temsilciliğini yapan Lavrentiev, Türkiye, İran ve Rusya’nın İdlib’deki askeri opesrasyonların şeması ve mekanizması üzerinde anlaşabileceğini düşündüğünü açıkladı.
Lavrentiev ayrıca, "İdlib'deki teröristlerle muhalifleri ayırt etmek Türkiye'nin sorumluluğunda" dedi.
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