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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'gözyaşlarına boğan' tablo

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üzerinde büyük bir etki bırakan 2. Dünya Savaşı temalı tabloyu açıkladı. Putin, tabloda Nazi askeri ile öldürdüğü genç bir kadının resmedildiğini anlatarak, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'gözyaşlarına boğan' tablo

Rossiya 1 televizyonundaki 'Moskova. Kremlin. Putin' programında, Putin’in Kasım 2019’da verdiği röportajdan bir parça gösterildi. Bu videoda, Rus lider Moskova’nın Manege Müzesi’nde ziyaret ettiği 'Nesillerin hatırası: Güzel sanatlarda Büyük Vatan Muharebesi' adlı sergi ile ilgili izlenimlerini aktardı.

En çok Taras Gaponenko’nun 'Köle Sahipleri' adlı tablosundan etkilendiğini itiraf eden Putin, tabloda Nazi askeri ile öldürdüğü genç bir kadının resmedildiğini anlatarak, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Putin, "2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı zafer kazanılmasaydı bu, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Rus ve diğer tüm halkların sonuçta yok olması anlamına gelirdi" diye ekledi.

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