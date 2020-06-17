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Rusya ile ABD arasında 'tutuklu pazarlığı başladı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Rusya’nın, casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdığı Paul Whelan’a karşılık, ABD ile tutuklu değişimi için “pazarlık yürüttüğü” öne sürüldü. Rusya'nın, hapis cezasına çarptırdığı Whelan’a karşılık, silah kaçakçısı Viktor Bout ile pilot Konstantin Yaroşenko'yu istediği iddia edildi.

Rusya ile ABD arasında 'tutuklu pazarlığı başladı' iddiası

Rus haber ajansı İnterfaks’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Whelan için pazarlık yürütüldüğü belirtildi.

Rusya’nın, Whelan karşılığında ABD’de 2011'den bu yana tutuklu bulunan Viktor Bout ve Konstantin Yaroşenko adlı Rus vatandaşlarını istediği bilgisine yer verilen haberde, Moskova ile Washington’un “çeşitli seçenekleri” değerlendirdikleri iddia edildi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

ABD yönetimi, Whelan'ın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

BOUT VE YAROŞENKO KİMDİR?

Silah kaçakçısı olarak tanınan Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD’li aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı ünlü “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

Rusya’nın, Whelan’a karşılık istediği öne sürülen bir başka isim Yaroşenko ise pilotluk yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA)

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