Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ülkelerin yaptırım kararı sonrası uzun süre üzerinde çalıştığı interneti dış dünyaya kapatma planını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Basında yer alan haberlerin ardından Rusya interneti kapatacak mı? Rus siteleri dış dünyaya kapatılacak mı? Uygulama ne zaman başlayacak? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

RUSYA İNTERNETİ KAPATACAK MI?

Rusya-Ukrayna savaşının 13'üncü gününde bölgeden çatışma haberleri geliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin yaptırım kararı sonrası Rusya bir süredir üzerinde çalıştığı interneti dış dünyaya kapatma planını uygulamaya koymak için bütün Rus sitelerini Rusya’ya çağırdı.

RUS SİTELERİ DÜNYAYA KAPATILACAK MI?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin teknoloji yaptırımına maruz kalan Rusya'nın aldığı bu kararı bir an önce hayata geçireceği öngörülüyor.

Rusya, 11 Mart Cumartesi günü internet bağlantısını dış dünyaya tamamen kapatabilir.

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan 5 Mart 2022 tarihli açıklamada, Rus sitelerinin Rusya domain’i olan RuNet (.ru uzantılı adresler) uzantılı alan adlarına geçmesi istendi.

Söz konusu internet sitelerinden sunucularını Rusya’ya taşımaları ve DNS olarak da sadece Rusya DNS’i kullanılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 11 Mart Cumartesi gününe dek söz konusu sitelerin sunucularını Rusya’ya taşıması, mail uzantılarının RuNet’e bağlı olması ve Rusya DNS’inden servis sağlayarak hizmet vermesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, Rus sitelerine yabancı kaynaklardan indirilen şablon ve kodların silinmesi de istendi.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rusya, devlet başkanı Vladimir Putin önderliğinde senelerdir internet ağını dış dünyaya kapatacak ve yalnızca kendi içerisinde trafiğe izin verecek çalışmalar yapıyordu.

Rusya'da ‘Dijital Ekonomi Ulusal Programı’ olarak isimlendirilen yasa tasarısı, ülkedeki internet altyapısının dış dünyadan bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için gerekli teknik değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılıyordu.

2019 yılının Nisan ayında söz konusu tasarı ilk defa görüşülmeye başlamış ve bu durum sebebiyle ülkede birçok kişi isyan edipprotesto gösterileri düzenlemişti. Göstericiler tasarıya ‘Putin Net’ dövizleriyle karşı çıkmıştı. Tüm itirazlara rağmen ‘Dijital Ekonomi Ulusal Programı’ 1 Kasım 2019 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girdi.

RUSYA'NIN İNTERNETİ KESEBİLİR Mİ?

İnternetin dünyada genel olarak halen fiziksel kablolarla birbirine bağlanması bunu mümkün kılıyor. Ülkeleri ağa bağlayan kabloların devre dışı kalması durumunda internete erişim kopabiliyor. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda Batı Afrika ülkesi Moritanya’da bir teknenin denizin altından geçen kablolara zarar vermesi sonucu internet tamamen kesilmiş, ülke iki gün internete bağlanamamıştı. Rusya ise interneti tamamen kesmek istemiyor. Rusya, ülkenin içindeki internet hizmetini sürdürmek ancak içerden dışarı veya dışardan içeri veri akışını bloke etmek istiyor. Bunu yaparken de en önemli silahı RuNet’i kullanıyor. Bir çeşit Intranet (altyapı olarak internet teknolojisini kullanan ancak belli bir kuruluş dışında dış dünyaya bağlantısı olmayan kapalı bir şebeke) olan RuNet’in internet sitesi uzantısı olarak kullanılması zorunlu kılınıyor. Rusya’nın bunu yapması için duyuruda da özellikle vurguladığı iki teknik konuyu daha sağlaması gerekiyor.

Bunlar; Rus internet hizmet sağlayıcılarının sunucularını tamamen Rusya’ya taşıması ve hizmetin sadece Rusya’nın kendi Alan Adı Sistemi (DNS) üzerinden gerçekleştirilmesi.

Rusya bu koşulları sağlarması halinde internetini dış dünyaya tamamen kapatabilecektir.

