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Rusya intikama hazırlanıyor! Bilgisayar korsanlarından porno oyunu

06.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ekonomisi Ukrayna'ya açılan savaş nedeniyle özellikle Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar nedeniyle zor durumda. Ancak Rusya yaptırımların öcünü alacak bir karşı hamle için hazırlanıyor. Rus bilgisayar korsanlarının Birleşik Krallık'ta kullanılan cihazlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucu, porno siteleri üzerinden etkili olan bir yöntem geliştirdiği öğrenildi. İşte Rus korsanların 20 yıllık araştırma sonucu geliştirdiği yöntemin ayrıntıları...

Rusya intikama hazırlanıyor! Bilgisayar korsanlarından porno oyunu

Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) ve Askeri İstihbarat Teşkilatı'na (GRU) bağlı bilgisayar korsanlarının Birleşik Krallık'ın siber savunmasının zayıf yönleri hakkında 20 yıl boyunca inceleme yaptığı öğrenildi.

Rus korsanlar, Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyadan ardı ardına uygulanan ve Rus ekonomisini zayıflatan ekonomik yaptırımların intikam almaya hazırlanıyor.

Korsanlar virüsleri cihazlara bulaştırmanın son derece etkili bir yolunu buldu. Buna göre virüsler porno sitelerine yükleniyor ve bu sitelere giren kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşmış oluyor.

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"YÖNTEM AYNI: KORUNUN"

Sunday Mirror'a konuşan eski bir siber casus "Davetkar bir videoya bir kere tıklamak yazılımın bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza girmesi için yeterli oluyor" dedi ve ekledi:

"Siber seks için önerilen yöntem de gerçek seks ile aynı: Korunun."

Bu da yeni güncellemelerin yapılması gerektiği anlamına geliyor. Güncellemeler ile cihazlara hizmeti engelleme saldırılarından koruyan en son güvenlik yazılımı yükleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
porno Rusya
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