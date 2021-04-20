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Rusya, kendi uzay istasyonunu kurmaya başladı

20.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını bildirdi.

Rusya, kendi uzay istasyonunu kurmaya başladı

Rogozin, Twitter hesabından yeni uzay istasyonunun kurulumuyla ilgili görüntü paylaşarak "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bu istasyonu 2025'te uzaya çıkartmayı hedeflediklerine dikkati çeken Rogozin, söz konusu sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı.

"YABANCI ORTAKLAR DA KATILABİLİR"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığını belirterek "Kozmonotların hayatını tehlikeye atamayız. İstasyon yapısı ve demirin eskimesi durumu, geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabilir. Buna izin verilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığını söyleyen Borisov, bu istasyonun Ay'ın ve etrafındaki alanın incelenmesiyle ilgili uçuşlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

Borisov, Rusya'nın yeni istasyon projesini yapmaya gücünün yeteceğini ancak projeye uluslararası ortakların da katılabileceğini belirtti.

RUSYA 2025'TE ÇEKİLECEK

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 18 Nisan'da ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını belirterek "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

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