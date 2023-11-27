Rusya, Meta sözcüsü Andy Stone'u arananlar listesine koydu!

Reuters'ın, Rus haber ajansı TASS tarafından bildirildiğini söylediği haberine göre, Meta'nın sözcüsü Andy Stone Rusya tarafından 'arananlar listesi'ne alındı.

Habere göre TASS, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Stone hakkında soruşturma başlattığını ancak bakanlığın soruşturmanın ve suçlamaların ayrıntılarını açıklamadığını söyledi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM YASAK

Meta'nın ana sosyal platformları Facebook ve Instagram, Rusya'nın geçen yılın şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra ülkede yasaklanmıştı.

Mart 2022'de Rusya Soruşturma Komitesi, "Meta çalışanlarının yasadışı eylemleri" hakkında soruşturma başlattığını açıklamış ve Meta'nın sözcüsü Stone'dan bahsederek "platformlarında Rus ordusuna karşı şiddet çağrısı yasağını kaldırdığını" ve böylece aşırılık yanlısı faaliyetleri teşvik ettiğini iddia etmişti.







