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Rusya, Mısır ve Belarus’tan ortak hava tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Rusya’da, Rusya, Belarus ve Mısır’a ait hava kuvvetleri, ortak askeri tatbikat düzenledi.Rusya, Belarus ve Mısır Savunma Bakanlıkları tarafından ilki 2016 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde düzenlenen “Dostluğun Savunucuları” tatbikatı bu kez Rusya’nın başkenti Moskova’ya 200 kilometre uzaklıktaki Ryazan kentinde gerçekleşti.

Rusya, Mısır ve Belarus’tan ortak hava tatbikatı

Rusya’da, Rusya, Belarus ve Mısır’a ait hava kuvvetleri, ortak askeri tatbikat düzenledi.
Rusya, Belarus ve Mısır Savunma Bakanlıkları tarafından ilki 2016 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde düzenlenen “Dostluğun Savunucuları” tatbikatı bu kez Rusya’nın başkenti Moskova’ya 200 kilometre uzaklıktaki Ryazan kentinde gerçekleşti. Tatbikatın senaryosuna göre bin 500 teröriste karşı havadan ortak çıkarma yapıldı. Rusya ve Belarus Hava Kuvvetleri’ne bağlı paraşütçüler ve havacı askerler Il-76 tipi Rus yapımı askeri nakliye uçağından Mısır Hava Kuvvetleri’ne bağlı askerler ise C-130 Hercules ve CASA C-295 tipi nakliye uçaklarından indirme yaptı. Tatbikatta Mi-24 tipi Rus saldırı helikopterinden füzeler fırlatılarak terörist gruplara saldırı gerçekleştirilirken AGS-17 otomatik bomba atar, BMD-4M tank ve hafif silahlar kullanıldı. 19 ile 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Rusya, Belarus ve Mısır kuvvetleri terörist grupların saldırılarını durdururken ayrıca grupların ilerleyişini durdurarak etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise tatbikatın sona ermesinde sonra 3 ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatın görüntülerini yayınladı. Tatbikatın 30’dan fazla ülkenin temsilcisi tarafından takip edildiği aktarıldı.

Rusya, Mısır ve Belarus’tan ortak hava tatbikatı

Rusya, Mısır ve Belarus’tan ortak hava tatbikatı

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