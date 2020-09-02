Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın 'kanıtsız' olduğunu açıkladı

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Zaharova, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Açıklamaların kanıtsız olduğu zamanlara dönüyoruz." dedi.

Bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini dile getiren Zaharova, "Ortaklarımız, gerçek bir sonuç elde etme amacıyla yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın ve birlikte özenli çalışmanın yerine herhangi bir kanıt sunmadan açıklamalar yapmayı tercih ediyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, Rus Başsavcılığının Almanya Adalet Bakanlığı'na 27 Ağustos'ta konuyla ilgili başvuruda bulunduğuna dikkati çekerek, bu talebe yanıtın gelmediğini vurguladı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'ın bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Zaharova, büyükelçiye konuyla ilgili Almanya tarafından herhangi bir bilginin sunulmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya ile bu konuda çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.