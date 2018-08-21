HABER

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
‘Türkiye’yle İlişkilerimizde Gerileme Yok’‘Türkiye’yle İlişkilerimizde Gerileme Yok’
Rusya: ‘Türkiye’ye S-400 Teslimatı 2019’da Başlıyor’Rusya: ‘Türkiye’ye S-400 Teslimatı 2019’da Başlıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Amerika abd hazine bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Okuyucu Yorumları 23 yorum
şizofreni bir abd bakanı dünyayı ele gecırecegini zannediyor
savaş çıkartır bu
ABD nin suyu ısınıyor , bu gidişle yakında buharlaşıp yok olacak. Kendini dünyanın tek gücü gören ve karşısına Türkiye , Rusya , iran , Çin ve daha bir çok ülkeyi almasından dolayı ciddi anlamda Trump un akıl ve ruh saglıgından şüphe duyuyorum. 1 tane kendini bilmez dengesiz yüzünden bu gidişle 3.dünya savası cıkacak ve milyonlar ölecek. merak ediyorum neden bu adam hala yasıyor ?
Dost lider Vladimir var ol !
hasta sarı domuz
sular iyicemen ısınmaya başlıyor
rusya bi atak yapsa türkiye destek verir
ABD ÇOK KAŞINIYOR YA . HAYIRLISI.
başkan değil holding onursal başkanı adam şirket yönetir gibi devlet yönetiyor
onca şey yapıp adaletten bahsediyorlar adalet tek taraflı menfaat üzerine kurulu kararlarla belirlenmez
kimse ABD ye güvenip parasını orada tutmaz artik
anlaşılan bizlerin birşey yapmasına gerek kalmayacak bu kaçık parasının değerini kendisi yok edecek demedi demeyin
Bu çok iyi oldu. Artık rusyada kartlarını açık oynayacak.
eceli gelen köpek cami duvarına işermiş....amerika belasını bulacak bize fırsat kalmayacak izlesin tüm dünya az kaldi eli kulağında...
Cami duvarina ise sen Trump bakalim bu isin sonu ne olacak
Eyvah şimdi Rus Rublesi tepe taklak olur,Putin iki göz iki çeşme ABD bize ekonomik operasyon yapıyor diye ağlar,Şaka şaka O sadece bizimkilere mahsus,Ülkeyi batağa saplayıp her şeyi dış güçlere bağlamak sadece bizimkilerin marifeti,Eyy putin,Eyy Merkel Eyy,Trump politikası bizim işimiz
hani kim türkiyeye milletin parasına el koyacak diyordu amcık ABD el kodunu paralara ona bakın
Abd dünyayı karıstıracak en sonunda
Amerika ya kafa tutulmaz bizim etimiz butumuz neyki bi super güce nasil kafa tutabilirizki
Trump , ABD nin sonunu getirecek kişi.
Allah belanı versin ABD ve başındaki manyak. Bu mübarek günde insanları tedirgin ettin ya Allah seni bildiği gibi yapsın.
SON OLARAK İMAMIN TBMM Y Gİrmesi OLAYINDAN Sonra bu ülkeye yapılanlar knusunda pek şaşmıyoum şirketler abdden çıkarıldı dniyor. sağım solum sobe güvenilirliği kalmamışbir ülke firmasına neden güvenip malını alsınki alum arkelerin raflarından çok eşek eti yemedikmi . biraz çuvaldızı kendimize baıralım kendimize bakalım demekki abd teimiz iş istiyo.rda 20 kere seçilemeyebilirsiniz. hak edildi.laga luga yapmayalım .bende lsam böyle iş yürütenleri istemem
Sıkntı byük rusya atağa gçr şümdi
Diğer Haberler
Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

California polisi, Asia Argento'ya yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını araştırıyor

California polisi, Asia Argento'ya yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını araştırıyor

Uçakta skandal! Yolcunun üzerine işedi

Uçakta skandal! Yolcunun üzerine işedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.