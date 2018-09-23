Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya'dan ABD'ye Soçi suçlaması!

Rusya'nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin İdlib’de yaşanan felaketleri gündem yaparak Suriye’nin diğer bölgelerindeki ABD birliklerinin varlıklarını gündemden uzak tutmaya çalıştığını söyledi.
ABD’nin bölgede yaşanan diğer olayları bilerek yansıtmadığını belirten Nebenzya, “İdlib, Suriye'nin diğer bölgelerinde olan olaylardan bir manipülasyondur. 17 Eylül'de Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi zirvesi arifesinde, felaket atmosferi oluşturuldu. İdlib saldırısının 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketine yol açacağı söylendi. Burada sivillerin korunmasının yanında bir başka nedenler de var” dedi. (İHA)
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