Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!

Tüm rakiplerini bırakıp 1'inciliğe ulaşan isim bakın kim oldu...
Rusya’nın en seksi kadınları seçildi
1 / 18
Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasına giren Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.
2 / 18
Tatar asıllı Irina Shayk, birçok ünlü moda ajansının dikkatini çekti.
3 / 18
Özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü dergilerin kapak kızı oldu.
4 / 18
Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.
5 / 18
İşte dünyanın moda başkentlerinde katıldıkları defile ve fotoğraf çekimleriyle başarılara imza atmış güzel Rus modeller....
6 / 18
NATALIA VODIANOVA
Süpermodel Natalia Vodianova henüz 15 yaşında pazarda meyve satarken bir ajans sahibi tarafından keşfedildi.
7 / 18
Ünlü model L’Oreal, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı ve 2009 Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalini sundu.
8 / 18
SASHA PIVOVAROVA
Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalışan Rus model Sasha Pivovarova, dünyanın en gözde mankenlerinden biri kabul ediliyor.
9 / 18
NATAŞA POLY
Nataşa Polevşikova (Poly), modellik kariyerine 2000 yılında başladı.
10 / 18
Rus model, Gucci, Prada, Lanvin, Fendi, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Ralph Laure gibi markalarla çalışıyor.
11 / 18
Rus model Valentina Zelyaeva.
12 / 18
TATIANA KOVYLİNA
Victoria's Secret defilelerine katılan Rus model Tatiana Kovylina, daha sonra hayatını giyim tasarımcılığına adamaya karar verdi.
13 / 18
NATALIA SEMANOVA
14 yaşında mankenlik kariyerine başlayan Rus süper model Natalia Semanova...
14 / 18
Semanova, Vogue dergisinin birçok uluslararası sayısına kapak oldu.
15 / 18
VLADA ROSLYAKOVA
Rus model Vlada Roslyakova... Vogue dergisi tarafından 2000’lerin en iyi 30 top modelinden biri olarak gösterildi.
16 / 18
DARYA STROKOUS
Rus model Darya Strokous.
17 / 18
ANNA KURNIKOVA
Rus tenisçi ve model Anna Kurnikova, 1998, 2000, 2002 ve 2003’de People Dergisi’nin 50 En Güzel İnsan Listesi’ne (50 Most Beautiful People) girdi.
18 / 18
2002’de FHM Dergisi’nin hem Amerika hem de İngiltere’de yayınlanan sayılarında seçtiği 100 Dünyanın En Seksi Kadınları (100 Sexiest Women in the World) listelerinde yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum