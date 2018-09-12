Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!

Tüm rakiplerini bırakıp 1'inciliğe ulaşan isim bakın kim oldu...

Rusya’nın en seksi kadınları seçildi

1 / 18 Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasına giren Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.

2 / 18 Tatar asıllı Irina Shayk, birçok ünlü moda ajansının dikkatini çekti.

3 / 18 Özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü dergilerin kapak kızı oldu.

4 / 18 Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.

5 / 18 İşte dünyanın moda başkentlerinde katıldıkları defile ve fotoğraf çekimleriyle başarılara imza atmış güzel Rus modeller....

6 / 18 NATALIA VODIANOVA Süpermodel Natalia Vodianova henüz 15 yaşında pazarda meyve satarken bir ajans sahibi tarafından keşfedildi.

7 / 18 Ünlü model L’Oreal, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı ve 2009 Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalini sundu.

8 / 18 SASHA PIVOVAROVA Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalışan Rus model Sasha Pivovarova, dünyanın en gözde mankenlerinden biri kabul ediliyor.

9 / 18 NATAŞA POLY Nataşa Polevşikova (Poly), modellik kariyerine 2000 yılında başladı.

10 / 18 Rus model, Gucci, Prada, Lanvin, Fendi, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Ralph Laure gibi markalarla çalışıyor.

11 / 18 Rus model Valentina Zelyaeva.

12 / 18 TATIANA KOVYLİNA Victoria's Secret defilelerine katılan Rus model Tatiana Kovylina, daha sonra hayatını giyim tasarımcılığına adamaya karar verdi.

13 / 18 NATALIA SEMANOVA 14 yaşında mankenlik kariyerine başlayan Rus süper model Natalia Semanova...

14 / 18 Semanova, Vogue dergisinin birçok uluslararası sayısına kapak oldu.

15 / 18 VLADA ROSLYAKOVA Rus model Vlada Roslyakova... Vogue dergisi tarafından 2000’lerin en iyi 30 top modelinden biri olarak gösterildi.

16 / 18 DARYA STROKOUS Rus model Darya Strokous.

17 / 18 ANNA KURNIKOVA Rus tenisçi ve model Anna Kurnikova, 1998, 2000, 2002 ve 2003’de People Dergisi’nin 50 En Güzel İnsan Listesi’ne (50 Most Beautiful People) girdi.