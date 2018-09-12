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Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Güzellikleriyle nam salan Rus kadınları arasında en seksi olan 50 isim belirlendi.

Tüm rakiplerini bırakıp 1'inciliğe ulaşan isim bakın kim oldu...

Rusya’nın en seksi kadınları seçildi

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Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasına giren Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.
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Tatar asıllı Irina Shayk, birçok ünlü moda ajansının dikkatini çekti.
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Özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü dergilerin kapak kızı oldu.
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Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükseldi.
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İşte dünyanın moda başkentlerinde katıldıkları defile ve fotoğraf çekimleriyle başarılara imza atmış güzel Rus modeller....
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NATALIA VODIANOVA

NATALIA VODIANOVA
Süpermodel Natalia Vodianova henüz 15 yaşında pazarda meyve satarken bir ajans sahibi tarafından keşfedildi.
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Ünlü model L’Oreal, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı ve 2009 Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalini sundu.
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SASHA PIVOVAROVA

SASHA PIVOVAROVA
Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalışan Rus model Sasha Pivovarova, dünyanın en gözde mankenlerinden biri kabul ediliyor.
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NATAŞA POLY

NATAŞA POLY
Nataşa Polevşikova (Poly), modellik kariyerine 2000 yılında başladı.
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Rus model, Gucci, Prada, Lanvin, Fendi, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Ralph Laure gibi markalarla çalışıyor.
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Rus model Valentina Zelyaeva.
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TATIANA KOVYLİNA

TATIANA KOVYLİNA
Victoria's Secret defilelerine katılan Rus model Tatiana Kovylina, daha sonra hayatını giyim tasarımcılığına adamaya karar verdi.
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NATALIA SEMANOVA

NATALIA SEMANOVA
14 yaşında mankenlik kariyerine başlayan Rus süper model Natalia Semanova...
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Semanova, Vogue dergisinin birçok uluslararası sayısına kapak oldu.
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VLADA ROSLYAKOVA

VLADA ROSLYAKOVA
Rus model Vlada Roslyakova... Vogue dergisi tarafından 2000’lerin en iyi 30 top modelinden biri olarak gösterildi.
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DARYA STROKOUS

DARYA STROKOUS
Rus model Darya Strokous.
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ANNA KURNIKOVA

ANNA KURNIKOVA
Rus tenisçi ve model Anna Kurnikova, 1998, 2000, 2002 ve 2003’de People Dergisi’nin 50 En Güzel İnsan Listesi’ne (50 Most Beautiful People) girdi.
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2002’de FHM Dergisi’nin hem Amerika hem de İngiltere’de yayınlanan sayılarında seçtiği 100 Dünyanın En Seksi Kadınları (100 Sexiest Women in the World) listelerinde yer aldı.
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Rusya seksi kadın model

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