Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova yönetimi, olası saldırılara karşı çok sayıda önlem alsa da Kremlin'in korktuğu sonunda oldu. Ukrayna sınırında bulundan Rusya Federal Güvenlik binasında art arda patlamalar yaşandı.

ART ARDA PATLAMALAR

Rusya'nın korktuğu oldu, Rus topraklarında yaşanan patlamalarda bu sefer ki adres Federal Güvenlik binasıydı. Ukrayna sınırında bulunan bir kentteki binada çok sayıda patlamalar meydana geldi ardından bina alevlere boğuldu. Patlamada çok kişinin yaralandığı belirtildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVLERİNİ TERK ETTİLER

Ukrayna'da ise Rusya'nın aylardır devam eden hava saldırıları büyük yıkıma yol açtı. En şiddetli çatışmaların yaşandığı Donesk bölgesinde kalan sivillerin tahliyesine başlandı. Ukraynalılar evlerini gözyaşları içinde terk etti. Bölgede yaşayan halk yerel güçler tarafından güvenli alanlara taşındı.

ZELENSKIY: BASKIYI ARTIRMALIYIZ

Zelenskiy son yaptığı açıklamada "Rus terörüne karşı baskıyı artırmalıyız. Askerlerimize savaşma imkanı vermek ve şehirlerimizi korumak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

