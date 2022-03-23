Rusya'nın uzaya gönderdiği rokette dikkat çeken Z detayı

Ukrayna'daki işgal harekatı 28'inci günde sürerken, Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkenin Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden gönderilen Soyuz 2.1a roketinin üzerine koyulan simge ile Rusya dünyaya adeta mesaj verdi...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken, Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor.

RUS ORDUSU İÇİN FIRLATILDI

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından, Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden, Rusya ordusunu için Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı. Plesetsk Uzay Üssü’nde roket fırlatılmadan önce ise kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna’daki operasyonlar sırasında kullandığı "Z" harfi yazıldı. Böylelikle Rusya, Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

İLETİŞİM İÇİN GÖNDERİLDİ

Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması maksadıyla gönderilen roketin uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacağı belirtildi. Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor. (İHA)

