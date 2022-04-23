HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...

23.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova'nın yeni planı ortaya çıktı. Üst düzey bir Rus komutan, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin dışında, Ukrayna'nın güneyinin de tam kontrolünü almayı amaçladığını söyledi.

Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı! Rus general duyurdu: Moskova...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Bölgede çatışmalar devam ederken üst düzey bir Rus komutan, Rusya'nın yeni planını duyurdu. Rus komutan, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin dışında, Ukrayna'nın güneyinin de tam kontrolünü almayı amaçladığını söyledi.

RUSYA4

"KIRIM İLE KARA BAĞLANTISI KURULABİLECEK"

Tümgeneral Rustam Minnekayev, devlet medyasının yer verdiği sözlerinde, böylece Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile arasında bir kara bağlantısı kurabileceğini belirtti.

Tümgeneral ayrıca, bu şekilde Moskova'nın Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'e de erişim sağlayabileceğini kaydetti. Transdinyester, Ukrayna'nın batı sınırındaki küçük bir bölge.

HABER RUS MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

General Minnekayev'in sözlerinin Kremlin tarafından resmen onaylanıp onaylanmadığı belirsiz, ancak Interfax ve Tass haber ajansları gibi resmi yayın organlarında geniş yer buldu.

Bu arada üst düzey bir AB yetkilisi de, Rusya'nın önümüzdeki hafta Doğu Ukrayna'daki ve güney kıyılarındaki saldırılarını büyük ihtimalle yoğunlaştıracağını ve gelecek iki haftanın savaşın gidişatında belirleyici olabileceğini belirtti.

Moldova da, generalin "derin kaygı yaratan" sözleri üzerine ülkedeki Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

MOLDOVA'NIN BİR PARÇASI OLARAK KABUL GÖRÜYOR

Transdinyester, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yaşanan kanlı bir çatışmanın ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak bölge uluslararası alanda tanınmıyor ve resmen Moldova'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

Ateşkes anlaşması uyarınca, 1995'ten bu yana bölgede 1500 kadar Rus askeri görev yapıyor.

Rusya'nın orta kesimlerine bakan bölge komutan yardımcısı olan General Minnekayev konuşmayı Sverdlosk bölgesindeki bir askeri tören sırasında yaptı.

General "Güney Ukrayna'da kontrolü sağlamak yine Rusça konuşan halka baskı yapılan Transdinyester'e bir erişim yolu daha" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin de benzer iddialarda bulunmuş ve 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali öncesi, Ukrayna'da Rusça konuşanlara baskı yapıldığını savunmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, General Minnekayev'in sözelrini "emperyalizm" diyerek kınadı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de gece yaptığı konuşmada "Rusya'nın Ukrayna işgali sadece bir başlangıç. Başka ülkeleri de ele geçirmek istiyorlar" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
"Hanımağa"nın evinden çıkanlar şoke etti! İşte o cephanelik"Hanımağa"nın evinden çıkanlar şoke etti! İşte o cephanelik
Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları! Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı

Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı

Esnafa, 'karına tecavüz edilecek' demişti! Tutuklandılar

Esnafa, 'karına tecavüz edilecek' demişti! Tutuklandılar

İlginizi Çekebilir

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.