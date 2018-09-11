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Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, İdlib'deki muhaliflerin, kimyasal saldırı gibi gösterip hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon için görüntü çekmeye başladığını iddia ettiler.

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

Rus askeri yetkililer, Rusya'nın uzun zamandır uyarısını yaptıkları 'kimyasal saldırı provasyonunun' hazırlıklarının başladığını belirtti.

İdlib'deki militanların, kimyasal saldırı gibi göstermek istedikleri provokasyonun 'doğal görünmesi için' olay yeri olarak seçtikleri Cisr el Şuğur'a ana maddesi klor olan zehirleyici bir madde içeren iki konteyner götürdüğü iddiasında bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye İdlib ABD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu bilinmedik birsey degil ki.daha onceden de yapamislardi bu teroristler. destekcileride beyaz baretli denilen kisiler.
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