HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya: Türk heyetiyle anlaşma sağlanamadı, Türkiye'nin İdlib'de operasyon düzenlemesi en kötü senaryo olur

Rusya: Türk heyetiyle anlaşma sağlanamadı, Türkiye'nin İdlib'de operasyon düzenlemesi en kötü senaryo olur

19.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye'nin İdlib eyaletinde gerilimin azaltılması amacıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Türkiye'nin İdlib'de skeri operasyona başlamasına karşı olduklarını söyledi, "Bu en kötü senaryo olur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye'nin İdlib eyaletinde gerilimin azaltılması amacıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de operasyonlarını sürdüren Suriye hükümetine bağlı güçlerin daha önce varılan anlaşmalara uyduklarını ancak "provokasyonlara da gereken yanıtı verdiklerini" söyledi.

Lavrov ayrıca İdlib'de militanların Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdüklerini de belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de Suriye hükümetine bağlı güçlere yönelik bir askeri operasyona başlamasına karşı olduklarını söyledi.

Dmitry Peskov "Bu en kötü senaryo olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildiİran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'

Çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat ödenecek

ABD'de 'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat ödenecek

Ankara'da bir kişinin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ankara'daki bekçilerle ilgili iddia hakkında açıklama

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

İnanılmaz! O duvarlar insan kemiğinden örülmüş

İnanılmaz! O duvarlar insan kemiğinden örülmüş

Yıllar sonra yeniden hortladı!

Yıllar sonra yeniden hortladı!

Belediye başkanı sorunu 'seks oteli' ile çözecek!

Belediye başkanı sorunu 'seks oteli' ile çözecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.