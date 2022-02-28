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Rusya-Ukrayna savaşı için Batı medyasında ırkçı yorumlar: 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'

28.02.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken, sıcak bölgede yaşananalar dünya medyası tarafından anbean takip ediliyor. Gün boyu Ukrayna'dan gelen son dakika haberlerini ekranlarına getiren Batı medyasında yapılan ırkçı söylemler ise infiale neden oldu. Muhabirlerin tavırları rahatsız ederken özellikle "Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor" ifadesi büyük tepkiye neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı için Batı medyasında ırkçı yorumlar: 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatı tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Harekatın 5. gününde çatışmalar şiddetlenirken, bölgede adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Tüm dünya bölgede neler olduğunu merak ederken, medya kuruluşları 7/24 bölgede yayın yapıyor. Özellikle Batı medyasının söz konusu işgale ayrı bir ilgi gösterdiği görülürken, ekranlardaki ırkçı söylemler ise olay yarattı.

Söz konusu yayınlarda Ukrayna; Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha “uygar” olarak nitelendirilirken, kullanılan rahatsız edici ton ve tavırlar sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

"BURASI AFGANİSTAN DEĞİL MEDENİ AVRUPA KENTİ"

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

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Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar D'Agata'nın ırkçı söylemini tarihi bir hata olarak yorumladı.

GERİ ADIM ATIP ÖZÜR DİLEDİ

Muhabir skandal yorumunun internette viral hale gelmesinden sonra geri adım atıp özür diledi ve “Pişman olacağım bir şekilde konuştum ve bunun için üzgünüm. Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim.” dedi.

D'Agata'nın yorumuna medya dünyasından en sert tepki Chicago Sun-Times muhabiri Nader Issa'dan geldi. Issa "CBS News bugün doğrudan ırkçılık düdüğünü çaldı" dedi ve ekledi;

“Kelimelerini dikkatle seçtiği versiyon buysa, alternatifi şu olur: Bunlar medeni beyaz insanlar, medeni olmayan kahverengi insanlar değil."

"BURASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİL, AVRUPA"

ABD'li muhabir Charlie D'Agata talihsiz yorumlarında yalnız değildi. İngiltere'den meslektaşı bir kadın muhabir de benzer söylemlerle ırkçılık kervanına katıldı.

ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." ifadelerini kullandı.

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"SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ AVRUPALILAR ÖLDÜRÜLÜYOR"

Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.

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"BOMBALARDAN KAÇAN SURİYELİLERDEN BAHSETMİYORUZ"

Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, “Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ayrılmalarından bahsediyoruz” dedi.

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"SANKİ IRAK, AFGANİSTAN..."

Fransız Gazeteci Ulysse Gosset'i ise yaptığı bir yayın sırasında “21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşi var, hayal edebiliyor musunuz!” ifadelerini kullandı.

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