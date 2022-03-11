Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar sürecek? Johnson yanıtladı! "Felaket bir yanlış hesap yaptı"

Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında 16. güne girildi. Şimdi tüm dünya "Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un "Ukrayna'daki savaş on yıllar sürebilir." yönündeki açıklamaları tedirginlik yaratmıştı. Kritik soru Sky News'e açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da yöneltildi. Johnson, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

MARİUPOL'DA YAŞANANLAR

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığının hatırlatılarak, Batı’nın sivillerin ölümünün önüne geçilmesi için ne zaman müdahil olacağı sorusuna Johnson, "Mariupol'da olanlar, Putin'in tüm medeni davranış normlarını reddetmeye hazır olduğunu ve Rusların ne tür bir alaycılık içinde olduğunu gösteriyor." yanıtı verdi.

Johnson, İngiltere'nin şu anda ekonomik yaptırımlarla Putin rejimi ve etrafındakiler üzerinde var olan baskıyı arttırdığının altını çizdi.

"ALAYCI, BARBAR BİR HÜKÜMET"

Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceği haberlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu onların oyun kitabından çıktı. Rakipleri veya Amerikalılar tarafından depolanmış kimyasal silahlar olduğunu söylemeye başlıyorlar. Korkarım ki, kendileri kimyasal silahları yerleştirdiklerinde, bir tür sahte hikayeye sahipler, yapmaya hazırlar. Suriye'de gördünüz. İngiltere'de bile gördünüz. Sadece, zaten yaptıkları şeyin bu olduğuna işaret ediyorum. Korkarım bu alaycı, barbar bir hükümet."

Öte yandan, Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin, bu durumun olmayacağını yineledi ve "(Bunun ilanı durumunda) Problem şu ki, açıkçası İngiltere'nin, NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışma içinde sayılacağı bir çizginin olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN ŞİDDETİ DURDURMALI, BARIŞÇIL MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINA İZİN VERMELİ"

"Sizce bu çatışmada milyonlarca insan ölebilir mi?" soruna Johnson, "Putin'e bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu sadece ona bağlı ve herkes işlerin onun istediği gibi ilerlemediğini görüyor. En iyi bahsi, bence, şiddeti durdurmak ve barışçıl bir müzakerenin başlamasına izin vermektir." yanıtını verdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un "Ukrayna'daki savaş on yıllar sürebilir." açıklaması hatırlatılarak, buna katılıp katılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bence bu yine Putin'e bağlı ama kesinlikle düşündüğüm şey, Ukraynalıların kendilerinin ve Ukrayna'da direnme iradesinin asla yok olmayacağı. Benim görüşüm, Vladimir Putin'in ya şimdi feci bir hata yaptığını kabul etmeyi ya da bir süre sonra feci bir hata yaptığını kabul etmeyi seçebileceği yönünde. Karşılaştığı iki seçenek arasındaki fark da bu. Felaket bir yanlış hesap yaptı ve geri çekilmesi gerekiyor. Ukrayna'da masum insanları öldürmeyi bırakması gerekiyor." (AA)

