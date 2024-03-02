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Rusya-Ukrayna savaşına Almanya da mı katılıyor? Çarpıcı iddia sonrası Olaf Scholz sessizliğini bozdu

02.03.2024 21:10
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken çok çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Rus medyası, Almanya ve Ukrayna arasında silah ticareti görüşmeleri ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onay vermesi durumunda Kerç Köprüsü'nün vurulacağı iddiasında bulunmuştu. Rusya, Almanya'dan açıklama beklerken Olaf Scholz sessizliğini bozdu.

Rusya-Ukrayna savaşına Almanya da mı katılıyor? Çarpıcı iddia sonrası Olaf Scholz sessizliğini bozdu

Rus medyası, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarını yayınlamıştı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve gerekli tüm adımların atıldığını duyuruldu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sessizliğini bozdu. Scholz, Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söyledi. Alman Başbakan Scholz, “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” dedi.

"ALMANYA'DAN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Almanya’dan bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan söz konusu görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius’a bilgi verme amaçlı olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman askeri yetkililer ile Ukrayna arasında Taurus seyir füzelerinin teslimatına yönelik görüşemeye ilişkin 38 dakikalık ses kayıtlarını Cuma günü yayınlamıştı. Ses kayıtlarında, görüşmeye katılanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onay vermesi durumunda füzelerin teslimatının yanı sıra askeri hedeflerin ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesine ilişkin konuları görüştükleri ifade ediliyor. Ses kayıtlarında, hedeflerden birinin de Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile Rus anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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