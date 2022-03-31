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Rusya, üretici şirket onayı olmadan Batılı ürün ithalatına izin verecek

31.03.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, ambargoların Batılı ürünlerin ülkeye girişini durdurması karşısında, marka sahibinin izni olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

Rusya, üretici şirket onayı olmadan Batılı ürün ithalatına izin verecek

Rusya, ambargoların Batılı ürünlerin ülkeye girişini durdurması karşısında, marka sahibinin izni olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

Başbakan Mikhhail Mişutin, küçük ve orta boyutlu işletmelere destek için çıkartılan dördüncü paket kapsamında "paralel ithalatı" onayladı.

Ambargolar nedeniyle, Rusya'da enflasyon arttı.

Mişutin şimdiye dek marka sahibinin onayı olmadan ürünlerinin Rusya'da satılamadığını söyledi.

Başbakan, şirketlerin izni olmadan perakendecilerin ithalat yapmasına izin verilmesinin, insanların gerekli ürünlere hızla ulaşması için piyasayı doygunluğa ulaştırmayı ve "yabancı politikacıların dostane olmayan hamlelerine" karşın ürün tedariğini garanti altına almayı amaçladığını belirtti.

Mişutin televizyonda yaptığı açıklamada, ürün listesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla koordine olunarak hazırlanacağını belirtti.

Ruble'nin değeri düşerken, Rusya'da yıllık enflasyon bu hafta % 15,66'ya yükseldi. Özellikle şekerde yüksek fiyatlar ve tedarik proplemleri yaşandı. Ülkenin beş büyük şeker üreticisiylae ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Rusya, rublenin değerini yükseltmek için "dost olmayan ülkelerin" doğalgaz ücretlerini rubleyle ödemek zorunda kalacağını söylemişti.

Ancak AB bu fikri reddetti ve Almanya Başbakanı Olaf Shcohz'a Avrupa'nın ambargolardan etkilenmeyen bir Rus bankasına euro ödeme yapabileceği ve daha sonra bankanın bu parayı rubleye çevirebileceği söylendi.

Ukrayna'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana yüzlerce küresel marka Rus piyasasından çekildi ya da satışlarını durdurdu.

Bazı şirketler sise temel beslenme ve hijyen ürünlerini satmaya devam etti.

Öte yandan, yeni bir kararla Rus devlet kurumlarının kritik bilgi altyapısı için önceden onay almadan yabancı yazılımlar satın alması yasaklandı.

Karar, devlet kuruluşları tarafından kullanılan telekom ve bilgi sistemleri, aynı zamanda savunma, sağlık, ulaşım, enerji ve finans şirketlerini kapsıyor.

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