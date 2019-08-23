Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdı.

BMGK, Rusya ve Çin'in talebi üzerine ABD'nin yasaklı füze testini görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirerek, ''ABD silah yarışına hazır.'' değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'yi ABD'nin ''ikiyüzlülüğünü ifşa etmek'' için toplamadıklarını belirten Polyanskiy, stratejik istikrar ve güvenliği sağlamak için ABD ile her türlü ciddi diyaloga hazır olduklarını belirtti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise konuşmasında, ''Çin'in de dahil olduğu yeni bir anlaşmayı görüşmek istediklerini' söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi ve ABD'nin Çin'i bahane ederek anlaşmadan çekilmesinin ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi.

ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de Rusya'yı 10 yıldan uzun süredir INF'yi ihlal etmekle suçladı ve ABD'nin 6 yıl boyunca Rusya'yı anlaşmaya uyması konusunda ikna girişimlerinin ardından INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını söyledi.