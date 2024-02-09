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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! 100 Rus ve 100 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

09.02.2024 00:10 | Son Güncelleme:
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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda karşılıklı olarak 100’er asker takas edildi. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! 100 Rus ve 100 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması doğrultusunda 100 Ukraynalı askerin teslim alındığını belirterek, “100 Ukraynalı daha Ukrayna'da evlerinde. Tümü kendi topraklarına döndü. Her biri için çalışıyoruz ve herkesi geri alana kadar durmayacağız” dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, esir takası anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtilerek, “8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi. Serbest bırakılan askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Rus askeri personelinin esaretten dönüşü sırasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı” denildi. (İHA)
AW137967_07Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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