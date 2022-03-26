Rusya'yı yalanladılar! Azov taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı

Ukrayna’ya ait Azov taburu, Rusya'nın, Ukrayna’daki savaşta bin 351 Rus askerinin öldüğü yönündeki açıklamasını yalanlayarak, öldürülen çok sayıda Rus askerinin cansız bedenlerine ait havadan çekilmiş görüntüleri yayınladı.

"14 BİNİ GEÇTİ"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarda bir ay geride kalırken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada bin 351 Rus askerinin çatışmalar sırasında öldüğü belirtilmişti. Ukrayna tarafı bu rakamları inandırıcı bulmazken, rakamın 14 bini aştığı savunulmuştu.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Son açıklamaların ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı Azov Taburu’ndan ise konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sık sık Rus ordusuna verdirdikleri zayiatlara dair görüntüler yayınlayan Azov Taburu tarafından, Ukrayna’da öldürülen Rus askerlerine ait yerde yatan onlarca cansız bedenin görüntüleri yayınlandı. İnsansız hava araçları ile çekilen görüntülere göre, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki çatışmalarda çok sayıda Rus askerinin öldürüldüğü dikkat çekti. Askerlerin cansız bedenleri, ana cadde ve ara sokaklara saçıldı. Azov taburu bu görüntüler ile Rus ordusunun rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

