Rusya’da 1 hafta evde kapalı kalan çocuk açlıktan öldü

Rusya’da 21 yaşındaki anne, 3 yaşındaki çocuğunu eve kapatıp eğlenmeye gitti. Bir hafta boyunca evde kapalı kalan çocuk, doğum gününde açlıktan öldü.

Rusya’nın Kirov şehrinde yaşanan olayda bir çocuk göz göre göre yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki Maria Plenkina 5 yıl önce bir evlilik gerçekleştirdi. 3 yıl önce kız çocuk doğduktan sonra baba evi terk etti. Evde ise anneanne, anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu birlikte yaşamaya başladı. Anneanne de geçtiğimiz yıl sıkıntılara dayanamayınca evi terk etti. Bunun üzerine anne ve kızı Kirov’da bir apartman dairesinde birlikte yaşamaya devam etti. Anne Maria Plenkina bir hafta önce arkadaşlarıyla buluşmak üzere 3 yaşındaki çocuğunu evde bırakıp çıktı.

1 hafta evde kilitli kalan çocuk açlıktan öldü

Çocuğunu merak bile etmeyen anne sürekli sosyal medya hesaplarından arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaştı. Trajik olay ise büyükannenin torununun doğum gününü kutlamak için eve gitmesiyle ortaya çıktı. Kapıyı sürekli çaldı ancak kimse kapıyı açmadı. Durumdan şüphelenen büyükanne polisi aradı.

Polisin olay yerine gelmesiyle büyükanne evde çocuğun cesediyle karşılaştı. Komşular ise evden ne çocuk sesi geldiğini ne de koku geldiğini söyledi. Mahkemeye çıkan anne cezaevine gönderildi.

