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  4. Rusya’da 2 kişide korona virüsü tespit edildi

Rusya’da 2 kişide korona virüsü tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya’da da görüldü.Rusya tarafından yapılan açıklamada, Trans Baykal bölgesindeki Tümen şehrinde 2 Çin vatandaşının korona virüsünü taşıdığı açıklandı.

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya’da da görüldü.
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Trans Baykal bölgesindeki Tümen şehrinde 2 Çin vatandaşının korona virüsünü taşıdığı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, net analiz sonuçların gelmesiyle birlikte 2 kişide virüse rastlanıldığını ve bu kişinin karantina altına alınarak tedavisine başlandığını kaydetti. Şehirde de önlemler alındığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Golikova, konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve virüsün yayılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti.

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