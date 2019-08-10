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Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

Moskova şehir meclisi seçimlerine yönelik protestolar bu hafta sonu da devam etti

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan protesto gösterisine yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşlarına göre yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, St. Petersburg'ta da gerçekleştirilen gösteride de yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto gösterisine Rusya'nın ünlü rap şarkıcısı Oxxxymiron ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.

Moskova'da üç haftadır devam eden ve hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Moskova Belediyesi, önceki protestoların aksine protesto gösterisine bu defa izin vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova protesto Rusya

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