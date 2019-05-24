HABER

Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Mahkeme, Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresini 29 Ağustos'a kadar uzattı

Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi tekrar uzatıldı.

Moskova'nın Lefortovskiy Mahkemesi’nde, kamuya kapalı görülen duruşmada, 49 yaşındaki Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ağustos'a kadar devam etmesine karar verildi.

ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Whelan, mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Daha önce, Moskova Şehir Mahkemesi, Whelan'ın 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Kadıköy'de pazarcıların makaslı kavgasıKadıköy'de pazarcıların makaslı kavgası
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paul Whelan Rusya

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

3 bin 500 yıl öncesi canlanıyor! Merakla beklenen projede sona yaklaşıldı

Dünyanın en büyük imparatorluğu yeniden canlanıyor!

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.